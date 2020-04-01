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Polisin sosyal mesafe uyarılarına aldırmadılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Polisin sosyal mesafe uyarılarına aldırmadılar
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.

Ödemelerin başlaması nedeniyle vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan PTT şubesi önündeki kalabalık polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafeyi korumadı. - HATAY
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Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Hatay, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Polisin sosyal mesafe uyarılarına aldırmadılar - Haberler

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