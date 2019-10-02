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Polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı 2 kişi azılı dolandırıcı çıktı

Haber İSTANBUL,DHAEsenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

02.10.2019 09:31
Haber İSTANBUL,DHA
Esenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Esenyurt'ta gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yürüten Güven Timleri Ekipleri şüphelendikleri 2 kişi yolda gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken yapılan incelemelerde hırsızlık olayları yanında şüphelilerin 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerin daire veya işyeri kiralamak amacıyla özellikle yaşlı kişilerle anlaşma sağladıktan sonra, kapora olarak sahte 500 euro vererek Yanımızda TL cinsinden para yok. Bu paranın değeri fazla kapora için çok siz bize elinizde ne kadar varsa verin cüzi miktarda kapora vermiş olalım diyerek orjinal para üstü aldıkları, anlaşma esnasında biri anlaştıkları iş yeri sahibini oyarken diğerinin, iiş yeri sahibinin çantasından cüzdan para çaldığı öğrenildi.
Şüpheliler emnşyetteki işlemernin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı 2 kişi azılı dolandırıcı çıktı

Esenyurt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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