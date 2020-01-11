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Polisin şüphelendiği araçta 4 farklı silah bulundu

Esenyurt'ya polis ekiplerinin gece yarısı şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada 4 farklı silah bulundu.

11.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:59Polisin şüphelendiği araçta 4 farklı silah bulundu
Esenyurt'ya polis ekiplerinin gece yarısı şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada 4 farklı silah bulundu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi 1990 Sokak'ta gece yarısı şüpheli olduğunu değerlendirdikleri bir otomobili görünce güvenlik önlemi alarak yaklaştı. Sürücü aracı çalıştırarak kaçmak istedi. Durdurulan araçtaki sürücü ve iki kişi indirildi.

Yapılan aramada araçta kalaşnikof tüfek, biri otomatik biri pombalı olmak üzere 2 tüfek ve bir tabanca olmak üzere toplam 4 silah bulundu. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin; yağma, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yaralama gibi 17 ayrı suç kaydı bulunan M.K., aynı suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan E.B. ile yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan E.A. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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