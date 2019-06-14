14.06.2019 13:47
Haberler»3. Sayfa » Haber

Polisin şüphelendiği araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Polisin şüphelendiği araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Isparta'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu ve uyuşturucu ele geçirdiği araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu ve uyuşturucu ele geçirdiği araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente gelen araçlar üzerinde çalışma başlattı. Sav kasabası kavşağındaki polis uygulama noktasında bir otomobili durduran ekipler, içerisinde 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan kontrollerde 1.7 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
gözaltı, narkotik, ısparta, uyuşturucu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:29 Putin'le buluşabilmek için sahte hasta raporu alan Ornella Muti'ye 6 ay hapis
14:28 Kağıthane'de korkutan yangın
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camiinde cuma namazı kıldı
14:28 Şehidin eşyaları okuldaki 'Şehitlik Köşesi'nde
14:28 Okullarda karne heyecanı
14:28 Kağızman'da karne sevinci
14:27 AB'den 'İtalyan enerjisine' onay
14:27 Suç makinesi Eskişehir'de yakalandı
14:27 Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tango gösterisi beğenildi
14:27 E-bordro 2019 Haziran ayı maaş sorgulama: E-bordro sorgulama nasıl yapılır?
14:27 TRABZON Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
14:27 AKSARAY Üçüz kız kardeşlerin karne mutluluğu
14:27 MERSİN Genç sağlıkçıların mezuniyet sevinci
14:27 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı