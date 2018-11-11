Polisin Şüphelendiği Kişinden Uyuşturucu Çıktı

Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde polisin şüphelendiği kişinden bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Çamlıbel
Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde uygulama yapan Yüreğir İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uygulamadan kaçmak için bir depoya girdiğini gördükleri şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheliyi girdiği depoda yakalayan polis, üzerinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 915 lira para buldu.
Gözaltına alınan şüpheli Y.A, Cumhuriyet Polis
Merkezine götürüldü.
Çamlıbel,Adana,Yüreğir
11 Kasım 2018 Pazar 18:18