Polisin şüphelendiği otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta polisin şüphelenerek inceleme yaptığı park halindeki otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi.
29.04.2020 02:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 02:26
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan bir otomobil ve içerisindeki iki kişiden şüphelenerek inceleme yaptı.
Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, fişek ile çeşitli türden 2 bıçak bulundu.
Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen araçtaki Hamza K. (25) ve Yakup A. (32) adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bu arada şüphelilere sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA