26.06.2019 00:11
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Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı. Araçta bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

Denizli 'de akşam saatlerinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilde yaptıkları aramada, pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 712 Sokak üzerinde park halinde şüpheli gördüğü bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden biri olan Müslüm C.'nin (25) uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Yakalanan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA
Denizli , Polis , 3. Sayfa

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YORUMLAR(2)
YADURİS:Bişey olmaz çıkarlar
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