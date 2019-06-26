26.06.2019 00:25
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Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Uyuşturucu satmaktan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındıDENİZLİ - Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı.

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu satmaktan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı
DENİZLİ - Denizli 'de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı. Otomobil içindeki biri uyuşturucu satmak suçundan aranması bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, 712 sokak üzerinde park halinde şüpheli gördüğü bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden Müslüm C.'nin uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Otomobil içinde yakalanan şüpheliler Müslüm C., Hasan C. ile İlhan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA
Denizli , Polis , 3. Sayfa

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