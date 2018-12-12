Polisin Şüphesi Hırsızlık Olayını Ortaya Çıkardı

Muş
'ta bir evden televizyon çalan kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka
Mahallesi'de yaptığı uygulamada Sunay Mahallesi tarafında bir araca televizyon yüklendiğinin görülmesi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Televizyonun üzerinde inşaat tozu bulunması ve şahsın televizyonla ilgili çelişkili beyanlar vermesi sebebiyle çevrede araştırmaya başlanmıştır. Yakın ikametlerde bahse konu televizyonla ilgili herhangi bir kayıp, çalıntı müracaatının olmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili çalışmalara devam eden ekipler televizyonun seri numarasını alarak müşteri hizmetlerini aramış, yapılan görüşme neticesinde 102 Ekran televizyonun sahibine ulaşılmıştır.
Vatandaştan evine hırsız girmiş olabileceği söylenerek ikametini kontrol etmesi istenmiştir. Görevli ekiplerle Sunay Mahallesi'ndeki ikamette yapılan kontrolde, ikamete yan taraftaki inşaattan girildiği, balkon kapısının zorlanarak açıldığı, televizyonun çalındığı anlaşılmıştır.Müştekiye ait televizyon kendisine teslim edilmiş ve şüpheli kişi ikamet hırsızlığı suçundan adli makamlara sevk edilmiştir."
Karşıyaka,Muş,TV
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:27