Polisin şüphesi, 'uyuşturucu' bahçesini ortaya çıkardı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, devriye gezen polis ekibinin şüphesi üzerine arama yapılan evin bahçesine ekili 15 kök Hint keneviri ile bahçeye saklanmış bir miktar esrar ele geçirildi.Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu'na bağlı ekip, Karşıyaka Mahallesi Beşikçigil Sokak'ta devriyede bulunduğu sırada, bir evin bahçesine ekili bitkilerden şüphelenerek araştırma başlattı. Ev sahibi Y.U.'nun (26) uyuşturucudan sabıkalı olduğunun belirlenmesi üzerine, operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ekili 15 kök Hint keneviri ile bahçeye gizlenmiş bir miktar esrar, ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.U.'nun emniyette yapılan sorgusunda, uyuşturucuyu içmek için yetiştirdiğini söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Y.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Ankara