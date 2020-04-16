Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin takibe aldığı otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi, 1'i Suriyeli 3 kişi tutuklandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Denizli- Nazilli karayolu Nazilli ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.S., T.K. ve Suriye uyruklu M.E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.