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Polisin uyarısına rağmen kaçınca 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, polisin 'dur' uyarısına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü Hakan Kınayer (21), önce belediye otobüsüyle ardından da Demirhan İrgin'in (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

04.09.2019 11:21 Polisin uyarısına rağmen kaçınca 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, polisin 'dur' uyarısına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü Hakan Kınayer (21), önce belediye otobüsüyle ardından da Demirhan İrgin'in (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada ikisi de kasksız olan motosiklet sürücüleri, yaşamlarını kaybetti.
Dalaman- Ortaca Karayolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda dün akşam asayiş denetimi yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'i durdurmak istedi. Ancak Kınayer, polisin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başladı.
Kınayer'in kullandığı motosiklet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse yandan çarptı. Ardından da farı sönük halde ilerleyen Demirhan İrgin'in kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 genç de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Dalaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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