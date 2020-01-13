Haberler » 3. Sayfa » Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı - Haberler

Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı

Eskişehir'de, polisin yol-kontrol faaliyetlerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

13.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:35Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı
'de, polisin yol-kontrol faaliyetlerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, dün Ankara yolu üzerindeki trafik uygulama noktasında yapılan yol-kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir şüpheli araç durduruldu. sürücüsüne yapılan GBT sorgusunda, 'Kaçırılma ve Alıkonulma' suçundan hakkında arama kaydı bulunan D.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli kadın araçtan indirilerek üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise, 36,7 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:33  İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haberler
18:31  UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Haberler
18:24  Hesap kavgasının katil zanlısı tutuklandı - Haberler
18:21  Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı - Haberler
18:20  Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
16:22  Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar - Haberler
13.01.2020 18:45:05