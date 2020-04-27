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Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı

Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandıADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali A. (19), 'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı.

27.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:03
Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı
ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali A. (19), 'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Ali A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı. Suriyeli Ali A., ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A., havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A., bacağından vurularak, yakalandı.
Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali A.'nın ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Ali A.'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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