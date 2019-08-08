Polisin yankesicilik tatbikatı gerçeği aratmadı

Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla pazar yerinde yankesicilik ve kapkaç tatbikatı yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinde İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar yerinde, suçluların kısa sürede yakalanmasını sağlamak ve vatandaşları yankesicilik ve kapkaç bilgilendirmek amacıyla polisin rutin olarak yaptığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.
Senaryo gereği kadın polis, bebek arabasıyla pazar yerinde alışveriş yaparken, diğer kadın poliste arabada asılı duran çantasını yankesicilik yöntemiyle alarak, olay yerinden uzaklaştı.
Ekipler, kısa süre sonra yankesiciyi yakalayarak, çalınan çantayı sahibine teslim etti. Ekipler, senaryo gereği çantası çalılanan kadına broşür vererek, yankesici ve kapkaççılara karşı uyarılarda bulundu.
Pazardaki tatbikatı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da bu tür uygulamaları desteklediklerini belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, daha sonra pazarda vatandaşlara "Polisiniz uyarıyor. Pazar Yerlerinde hırsızlara karşı dikkat" başlıklı bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşürleri dağıttı.
Ekipler, özellikle kadınların pazarda alışveriş yaparken çantalarını açık bırakmamaları, yanlarında ziynet eşyası ve fazla para bulundurmamaları, bebek ve pazar arabalarına çantalarını asmamaları konusunda uyarılarda bulundu.