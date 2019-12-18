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Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekibi tarafından yolda bilinci kapalı halde bulunan kişi hayatını kaybetti.

18.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:40Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti
'ın ilçesinde polis ekibi tarafından yolda bilinci kapalı halde bulunan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında Fırat Mahallesi Paşa Caddesi'nde gece bir kişinin yolda hareketsiz yattığını fark etti.
Söz konusu kişinin baygın ve bilincinin kapalı olduğunu tespit eden polisler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Keban Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Hasan Bayir (49) olduğu belirlendi.
Bayir'in cesedi otopsi için Elazığ Adli Tıp morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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