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Polisin "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı devam ediyor

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunmaya devam ediyor.

26.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:44
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunmaya devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile uyarmayı sürdürüyor.
Kentte 39 ilçede yapılan anonslarla vatandaşlara zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmama konusunda ikaz yapılıyor.
Çarşı ve Mahalle bekçileri de akşam ve gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşları uyarıyor.
Öte yandan 65 yaş ve üstündeki vatandaşların uğradığı mağduriyetlere ilişkin şikayet dilekçelerinin eve gönderilen ekipler tarafından alındığı öğrenildi.
Ayrıca ekipler, banka ve postane önünde sıra olan vatandaşlara aralarında mesafe bırakma konusunda bilgilendirme yapıyor.
Polis, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere aykırı taşımacılık yapılmaması konusunda araç sürücülerini bilgilendiriyor.
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Polisin ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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Polisin "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı devam ediyor

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