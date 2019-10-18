Haberler » Güncel » 'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ev sahibi çifte kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden ziynet eşyaları ve para çalan 4 şüpheliden firari olarak aranan C.B. (31) yakalandı.

18.10.2019 17:40
'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ev sahibi çifte kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden ziynet eşyaları ve para çalan 4 şüpheliden firari olarak aranan C.B. (31) yakalandı.
Olay, 5 Eylül günü Gölcük'te meydana geldi. İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine sabaha karşı giren 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. Çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin olayın ardından kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkan polis, gasp olayını gerçekleştiren 4 kişinin M.E.D. (25), B.G. (26), B.R. (25) ve C.B. (31) olduğunu belirledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve Bursa'da operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden M.E.D., B.G., B.R.?yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.B. ise evine yapılan baskında bulunamadı. Dün sabah saatlerinde C.B.?nin Körfez ilçesinde bir restoranda olduğu bilgisine ulaşıldı. Restorana baskın düzenleyen polis, C.B.?yi yemek yediği sırada gözaltına aldı. 5 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:50 Gaziantep'te asayiş uygulaması
17:45 Rektör Kalan öğrencilerle ağaçlara bakım yaptı
17:45 Vali Akbıyık: "Hakkari'de hayat daha güzel olacak"
17:49 Kırşehir'de "Durakta Matematik Projesi"
17:48 Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı
17:48 Tarihi eserleri yağmur suyu ortaya çıkardı
17:48 Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
18.10.2019 17:51:45