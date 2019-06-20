20.06.2019 17:18
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Polisle birlikte 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Polisle birlikte 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da iki kişiyi sokak ortasında bıçakladıktan sonra kendisini yakalayan polisi de bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da iki kişiyi sokak ortasında bıçakladıktan sonra kendisini yakalayan polisi de bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, alkol kullandığı ileri sürülen İ.T. (25) isimli şahıs, sokakta tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçmaya başladı. Vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere götürürken, polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede polis tarafından yakalanan zanlı, bir polisi de bıçakla yaralayıp kaçmaya çalıştı. Ancak diğer polisler kaçan zanlıyı yakalayıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. İ.T. sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Aydınlar, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

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