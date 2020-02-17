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Polisle çatışmada yaralanan zanlı 40 gün sonra hayatını kaybetti

Düzce'nin Paşaormanı köyünde uyuşturucu satıcılarını takip eden polisle çatışarak 1 polisi yaralayan ve ağır yaralanan Salih Mercan adlı zanlı, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra hayatını kaybetti.

17.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:31Polisle çatışmada yaralanan zanlı 40 gün sonra hayatını kaybetti
'nin Paşaormanı köyünde uyuşturucu satıcılarını takip eden polisle çatışarak 1 polisi yaralayan ve ağır yaralanan Salih Mercan adlı zanlı, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz Ocak ayında Düzce'nin Paşaormanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Salih Mercan, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Paşaormanı köyünde çıkmaz sokağa giren Mercan, kaçamayacağını anlayınca polisle çatışmaya girdi. Çatışma sırasında polis memuru İhsan D.'yi ayağından yaralayan Mercan, kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Çatışmanın ardından ağır yaralanan Mercan, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Mercan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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