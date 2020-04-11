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Polisle vatandaş arasında 'ekmek' alma tartışması

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından fırına ekmek almaya giden bir kadın, polis tarafından uyarılınca gerginlik yaşandı.

11.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:58
Polisle vatandaş arasında 'ekmek' alma tartışması

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından fırına ekmek almaya giden bir kadın, polis tarafından uyarılınca gerginlik yaşandı. Kent merkezinde ise zafer işareti yaparak 'yaşasın özgürlük' diyen 2 kişiye ise 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Şanlıurfa'nında bulunduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına, kent genelinde vatandaşların uyduğu görülürken, emek almak için Atakent Mahallesi'ndeki fırına giden bir kadın, kapı önünde bekleyen polis tarafından uyarılarak, evine geri dönmesi istendi. Fırına kadar geldiğini, ekmek alıp tekrar evine döneceğini söyleyen kadına müsaade edilmeyince, tartışma yaşandı. Polis ile kadın arasındaki gerginlik, temizlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı. Polisle tartışan kadın ekmek almadan evine geri gönderilirken, cadde ve sokaklarda denetimlerin devam ettiği bildirildi.Öte yandan Atatürk Bulvarında sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen ve zafer işaretiyle 'yaşasın özgürlük' diye bağıran 2 genç, polis ekiplerince durduruldu. Üstleri aranan ve kimlik bilgileri sorgulanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Polis ekipleri, ceza kestikleri kişilere 12 Nisan saat 00.00'a kadar dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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