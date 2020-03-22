Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı - Haberler

Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

22.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:43
Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman 'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı sonrası, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Adıyaman 'ın Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polisler, alışverişe gitmek isteyen ve maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak Karaman'a teslim etti. İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Yaşlı kadının polislere teşekkür eden komşularından Hasan Öter, "Zeynep Karaman, evde yalnız yaşıyor. Durumundan haberdar olunca polislere bilgi verdim. Polisler de gelip kendi imkanlarıyla erzak alıp kendisine getirdi. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

?


Kaynak: DHA

Etiketler : Adıyaman, Karaman, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması - Haber Ayvalık Devlet Hastanesi çalışanlarından anlamlı mesaj - Haber Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Haber Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor - Haber Gazze'de koronavirüs salgınına karşı önlem alındı - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading