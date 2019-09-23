Polisler A ve B grubu polis amiri ayrımının kaldırılmasını istiyor

Polisler, emniyet teşkilatı içinde büyük haksızlık olarak değerlendirilen A ve B grubu polis amirlerinin arasındaki hak ihlalinin kaldırılmasını istediler.



27 Mart 2015 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve medyada iç güvenlik paketi olarak bilinen 6638 Sayılı Kanunun 22. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 55. maddesinde yapılan düzenleme ile Polis Akademisinden mezun olan ve Polis Akademisi mezunu sayılan mesleğe komiser yardımcısı rütbesi ile başlayan A grubu polis amirleri ile polis teşkilatına polis memuru rütbesinde mesleğe başlamış meslek içinde açılan terfi sınavını kazanarak aldığı eğitimin ardından komiser yardımcılığı rütbesine terfi eden B grubu polis amirleri arasında rütbelerde en az bekleme süreleri eşitlenerek A ve B grubu polis amiri ayrımı kaldırılmasına rağmen, yine aynı tarihte yürürlüğe giren 6638 sayılı kanunun 31. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanuna eklenen geçici 26. maddeyle rütbelerde terfi için en az bekleme süresi aşağıda gösterildiği gibi 2001 yılında yürürlüğe konulan B grubu polis amiri uygulamasına 27.03.2015 tarihinden önce polis amiri olan teşkilat mensupları açısından devam edilmiştir. A rütbe grubu en az bekleme süresi komiser yardımcısı 4 yıl, komiser 4 yıl, başkomiser 3 yıl, emniyet amiri 3 yıl, 4. sınıf emniyet müdürü 2 yıl, 3. sınıf emniyet müdürü 2 yıl, 2. sınıf emniyet müdürü 1 yıl, 1. sınıf emniyet müdürü yaş haddi, B grubunda ise en az bekleme süresi komiser yardımcısı 6 yıl, komiser 6 yıl, başkomiser yaş haddi.



Aynı meslek içinde aynı şartlarda, eğitim, liyakat, kıdem gibi sahip olan insanlar arasında eşit olmayan bir sistemle terfi şartlarının konulması veya var olan adaletsiz terfi sistemine devam edilmesi ve bununda belli bir tarih öncesi ile sınırlandırılması özü gereği disiplin ve hiyerarşi mesleği olan emniyet teşkilatında devletine ve milletine hizmet etme aşkı ile dolu olan FETÖ/PDY ihanet örgütüne bulaşmamış ve devletinin kanun ve nizamları ile hükümet emirlerine göre hareket etmeyi vazife kabul etmiş, yoğun mesaisi içinde istirahat saatleri içinde kendisinden, eşinden, çocuklarından ve sosyal yaşamından fedakarlık göstererek yıllardır ders çalışmış kendi hakkı ile polis amiri olan emniyet teşkilatı mensuplarını üzüp teşkilat içinde derin yaralar oluşturduğu ileri sürüldü.



Samsun'da görev yapan ve B gurubu diye adlandırılan polis amirleri yaptıkları açıklamada, "Takdir edersiniz ki disiplin ve hiyerarşi mesleğinde sizden sonra polis amiri olan öğrenim ve liyakat yönünden aranızda hiçbir fark bulunmayan sizden kıdemsiz bir polis amiri sizin mahiyetinizde çalışarak size 'komiserim, amirim' diyerek mesleği sizden öğrenmesine rağmen yıllar içerisinde farklı terfi süreleri öngörülmesinden dolayı sizi rütbe kıdem yönünden geçerek sizin amiriniz veya üstünüz durumuna geçmektedir. Bu durum disiplin ve hiyerarşi mesleği açısından uygun olmamakla beraber ast-üst arası sevgi ve saygı zincirine zarar verebileceğini düşünmekteyim. FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi hain terör örgütleri ile mücadelede ve ülkemizin güvenlik ve asayişinin sağlanmasında teşkilatımız mensupları arasında hiçbir fark gözetilmeden ve gözetmeden devletimizin ve milletimizin desteği ile topyekün bir mücadele vermekteyiz. Böyle bir dönemde vatanına ve milletine hizmet etme gayesinde olan eşit öğrenim ve liyakat sahibi insanlar arasında sınıf farkı koymanın bununda belli bir tarih öncesini kapsamasının doğru olmadığı kanısındayım. 27.03.2015 tarihinde 6638 sayılı kanun ile 3201 sayılı emniyet teşkilatı kanununda yapılan değişiklik teklifi veya tasarısının amacının teşkilat içerisinde amir sınıfı arasında A ve B diye tabir edilen sınıf farkının ortadan kaldırılması amaçlanmaktaydı ve 6638 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile bu fark ortadan kaldırıldı ama yine aynı 6638 sayılı kanun ile emniyet teşkilatı kanuna geçici 26. madde eklenerek 27.03.2015 tarihinden önce polis amiri olanların öğrenim ve liyakat durumuna bakılmaksızın B sınıfı olarak kalması benimsendi. Daha sonra başpolis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükseltilmesinde sadece uzaktan bir haftalık eğitim ile A sınıfı komiser yardımcısı rütbesine hak kazandılar. Bu nedenlerle 27.03.2015 tarihinde 6638 sayılı yasanın yayınlanması ile yürürlüğe giren 4 yıllık üniversite mezunu polis amirleri arasında rütbe terfi sisteminde eşitler arasında eşit olmayan bir uygulamaya yol açan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanuna eklenen geçici 26. maddenin kaldırılması ve bu kanun maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte rütbe terfiinde süre yönünden hak ihlaline uğrayan devletine ve milletine bağlı polis amirlerinin hakkının iade edilmesi konusunda yardımcı olmanızı istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA