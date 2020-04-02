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Polisler, caddede durdurdukları 93 yaşındaki vatandaşı araçla evine götürdü

Eskişehir'de polisler, caddede durdurdukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 93 yaşındaki vatandaşı, ekip aracıyla evine götürdü.

02.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Polisler, caddede durdurdukları 93 yaşındaki vatandaşı araçla evine götürdü
Eskişehir 'de polisler, caddede durdurdukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 93 yaşındaki vatandaşı, ekip aracıyla evine götürdü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde denetim yapan polisler, Ahmet Rıza Berberoğlu'nu durdurdu.
Kimlik kontrolünde 93 yaşında olduğu belirlenen Berberoğlu, polislere "Eve gelseniz size bir ziyafet yaparım. İnşallah görüşürüz. Çok sağ olun. Eve gelin, buyrun." dedi.
Daha sonra, gerekli bilgilendirmenin yapıldığı Berberoğlu, ekip aracına bindirilerek evine kadar götürüldü.
Berberoğlu, gazetecilere, gecikme nedeniyle ceza ödememek için doğal gaz faturasını yatırmaya gittiğini, bu işi yapacak kimsesi olmadığı için mecburen sokağa çıktığını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Arifiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Polisler, caddede durdurdukları 93 yaşındaki vatandaşı araçla evine götürdü - Haberler

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