Haberler » Güncel » Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi - Haber

Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler yeni yıla polis olmak isteyen engelli gençlerle girdi.

01.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:16 Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler yeni yıla polis olmak isteyen engelli gençlerle girdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bir engelli bakım merkezinden, "zihinsel, bedensel engelli ve otizmli genç bireylerimiz sizi televizyondan ve internetten görüp çok sevdiler. Onlar sizin gibi polis olmak istiyor. Bu nedenle yeni yıla bizimle girerseniz çok seviniriz. Burada kalan çocuklar aileleri tarafından terk edilen sokakta kalan engelli gençler" yazan bir e posta gönderildi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polisler engelli bakım merkezine giderek engelli gençlerle tanışıp yeni yıla onlarla girdi. Engelli gençler polisi karşılarında görünce çok sevindi. Polis engelli gençlere şapka dağıtıp onlarla gece boyunca dans edip eğlendi. Gençler 2020'ye polislerle girmenin sevincini yaşadı. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi - Haber
10:31   DHA DIŞ -Times Meydanı'nda 2020 çoşkusu - Haber
10:31   Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Haber
10:30   Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama (2) - Haber
10:26   Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
1.01.2020 10:43:14