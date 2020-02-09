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Polisler ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu

Adana'da polis ekipleri, ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

09.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:11
'da polis ekipleri, ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak kandırdıkları kişileri dolandıranlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, ziyaret ettikleri ev sakinlerine hiçbir kamu görevlisinin hangi nedenle olursa olsun para ve altın istemeyeceğini söyleyerek, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesini istedi.
Ev sakinleri, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.
Polis ekipleri, telefonla dolandırıcılıkla ilgili uyarıların yer aldığı broşürler de dağıttı.
Polisler ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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