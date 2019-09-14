Haberler » Güncel » Haber

Polisler, Eylül'ün doğum gününü hastanede kutladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Eylül'e moral olması amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

14.09.2019 12:43Polisler, Eylül'ün doğum gününü hastanede kutladı
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Eylül'e moral olması amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş'ın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünü ziyareti sırasında serviste yatmakta olan Eylül ile yaptığı sohbette bir gün sonra doğum günü olduğunu öğrenmesi üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeline sürpriz bir doğum günü yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı sivil toplum kuruluşu görevlileri Eylül'e sürpriz doğum günü kutlaması yaparak onu mutlu ettiler. - ADANA

Çukurova Üniversitesi, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 Baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu
16:58 Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti
16:58 Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
16:58 Kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza
16:56 Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
16:56 Genç çiftçiler Bursa'da buluştu
16:55 Burhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyor