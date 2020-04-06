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Polisler ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için gıda ürünlerinin bulunduğu koliler hazırladı.

06.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:04
Polisler ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için gıda ürünlerinin bulunduğu koliler hazırladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olabilmek için gıda ürünleri aldı. Polisler bir araya gelerek gıda ürünlerini kolilere yerleştirdi. Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim edildi. Polisler kolileri hazırlarken vatandaşlara da evde kalmaları çağrısı yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu sıkıntılı günleri daha da güçlenerek atlatacağımıza inanıyorum. Mesai arkadaşlarımla birlikte, gönüllük esasına göre, koronavirüs dolayısıyla işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımıza katkı sunmak istedik. Hazırladığımız bu yardım kolileri, Valilik Sosyal Vefa Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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