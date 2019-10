Polisler ile çalışma yapan özel gençlerin özel sergisi açıldı

Polisler ile çalışma yapan özel gençlerin özel sergisi açıldıAKSARAY - Aksaray 'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde eğitimler alan 50 özel gencin yaptığı el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki ortak çalışma ile ÇOGEP bünyesinde eğitim alan 50 özel gencin yaptığı eserler 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan çadırda görücüye çıkartıldı. Resimden tasarıma, el işinden ahşap çalışmalara kadar birçok el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı çadırın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.Programda konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, "Ülkemiz hep birlikte beraber yetenekli çocuklarımızla, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmak zorundayız. Bu mirasımız birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimizi bir arada tutarak ancak intikal ettirebiliriz. Emniyet Müdürlüğümüzde her zaman olduğu gibi kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, genel asayiş ve ahlakın korunması yanında sosyal faaliyetlerde de özellikle son yıllarda son derece önem veriyor. Bu kapsamda Aksaray Emniyet Müdürlüğümüz de yapmış olduğu faaliyetlerle göz dolduruyor" diye konuştu.Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Çocuk ve gençlerin sosyal koruma ve destek programı ÇOGEP projesi, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz kapsamında sürekli olarak her yıl devam etmekte. Bu doğrultuda bir süre hizmetler sunulmakta. Bu kapsamda 'Gönüllere Dokunan Mavi Hayaller' projesi ile düzenlenen giyim üretim teknolojileri eğitimi, el sanatları teknoloji eğitimi, ebru sanatı eğitimi, masa tenisi kursu ve resim kursuna katılım sağlayan 50 kursiyerimiz oldu. Bu 50 kursiyerimiz çeşitli dallarda aldıkları eğitimler sonucunda çıkarttıkları ürünleri sergilenmesine bugün başladık" dedi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Remzi Köpüklüoğlu, özel çocuklarla büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Aksaray Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ÇOGEP kapsamında 'Gönüllere Dokunan Mavi Hayaller' Projesi kapsamında 50 özel çocuğumuzla birlikte etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin içerisinde masa tenisi, bilimsel çalışmalar, el işi, resim çalışması gibi faaliyetlerimiz oldu. Burada gördüğünüz tüm eserleri bu çocuklarımızla birlikte yaptık. Burada çocuklarımızın yeteneklerini, özel çocuklarımızın neler başarabileceğini kamuoyuna göstermek ve onların yapmış olduğu etkinlikler sonucu çıkan eserleri de tanıtım amacıyla bu sergiyi düzenledik. Bu çocuklarımız özel çocuklarımız, özel yetenekleri var. Bu özel yeteneklerini kamuoyuna, halkımıza sergileme olanağı sağlıyoruz. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak temel görevlerimizden bir tanesi de bu" şeklinde konuştu.47 yaşındaki Hüseyin Dinç, "Ben resim yaptım, çok sevdim, annemle babamla da yaptık. Hepsini çok sevdim" diye konuştu.Gençlerden Umut Can Koçak duygularını ifade ederek, "Resim kursuna gittik biz, resim kursunda özel çalışmalarımızı yapıyoruz. Zinciriye Medresemizde derle eğitim alıyoruz. Yaptığım eserlerimiz işte burada" ifadelerini kullandı. Özel genç Musa Ulusoy (18), "Resim yaptım. Çok mutlu oluyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri, STK başkanları ve polis memurları tarafından çadırın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra çadırda 50 özel gencin yaptığı el emeği eserleri inceleyerek gençlerle vakit geçirdi.