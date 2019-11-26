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Polisler 'KADES' i tanıttı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

26.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:04Polisler 'KADES' i tanıttı
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şube ve ekiplerde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, il merkezinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.

Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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