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Polisler kendi ihtiyaçları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, sahada görev yapan meslektaşları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

13.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04
Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, sahada görev yapan meslektaşları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Polisevi Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında üç boyutlu yazıcılarda siperlik üretimine başladı.
İkinisan Polisevi binasındaki 3D yazıcıları değerlendiren polis memurları, günde 60 adet yüz koruyucu siper üreterek sahada denetim yapan personele dağıtılmasını sağlıyor.
Polisevi Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Aziz Günal, devletin salgının yayılmasını önlemek amacıyla birtakım tedbirler aldığını, emniyet teşkilatı olarak bu tedbirlerin uygulanması için görev yaptıklarını hatırlattı.
Hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını korumak için bazı ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirten Günal, "Bunlardan bir tanesi de yüz koruyucu siperlikler. Van Emniyet Müdürlüğü olarak dış kaynaktan temin yerine kendimiz üretme yoluna gittik. Bu noktada Emniyet Müdürümüz Ali Karabağ öncülüğünde alınan 4 tane 3D yazıcıyla maske üretimine başladık. Ürettiğimiz siperlikleri öncelikli olarak sahada görev yapan emniyet personelimize daha sonra imkanlar dahilinde diğer kurum çalışanlarına dağıtacağız. Personelimiz sahada tedbirlerin uygulanması için çaba sarf ediyor." diye konuştu. Polisler kendi ihtiyaçları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel
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