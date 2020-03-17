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Polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.

17.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:08
Adana 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında yaptıkları sabit uygulamalarda koronavirüs tedbiri aldı.
Maske ve eldiven kullanan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrollerini hijyen kurallarına uyarak yaptı.
Ekiplerin, her araç kontrolünün ardından ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.
Vatandaşlar da alınan önlemlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

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