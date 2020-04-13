Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan küçük kızın oyun hamuru talebini, polis ekipleri yerine getirdi.

13.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:56
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan küçük kızın oyun hamuru talebini, polis ekipleri yerine getirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde 10 yaşındaki Meryem İri, polis ekiplerine elektronik posta göndererek, evden çıkamadığını ve oyun hamuru istediğini belirtti.
Küçük Meryem'in talebini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorize Yunus Timleri aracılığıyla oyun küçük kıza ulaştırdı.
Talebinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyet duyan Meryem İri'ye ekipler, uzaktan eğitimini aksatmaması konusunda da uyarıda bulundu. Polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi

Kaynak: AA

Etiketler: Meryem, Hatay, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi - Haber 19:42: Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:42: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı - Haber 19:40: Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü - Haber 19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler