Haberler » Güncel » Polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu - Haber

Polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu

Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kampanya ile polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu.

13.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:26
Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kampanya ile polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü binasında Türk desteğiyle gerçekleştirilen kök hücre, kan ve organ bağışı kampanyasına özel harekat ve çevik kuvvetin de arasında olduğu farklı birimlerden polisler yoğun katılım gösterdi.
Kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kan, kök hücre ve organ bağışçısı oldu.
Aktaş, kampanyayı başlatmalarında en önemli etkenin kentte kök hücre tedavisi gören lösemili çocukların 2-8 Kasım tarihlerindeki "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla kendilerini ziyaret etmesi olduğunu vurguladı.
Şehirde görevli 300'e yakın personelin bağış için hazır bulunduğunu ve bağışlarının devam edeceğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:
"Emniyet teşkilatı olarak bir farkındalık yaratmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata döndürmek ve onlara daha faydalı olmak amacıyla hem kan hem kök hücre hem de organ bağışında bulunmak için kampanya başlattık. Bu kampanyaya bütün emniyet teşkilatını davet ettik. Desteklerinden ötürü Türk Kızılay ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum."
Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da emniyet personeline duyarlılığı için teşekkür etti.
Polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu

Kızılay, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Macron'un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
14:40 Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
14:40 Kayseri'de temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın öldü
14:40 Tekirdağ'da "merdiven park" hizmete açıldı
14:39 DEAŞ'ın hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen "arbalet" silah çıktı
14:30 Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet, sosyal medyada gündem oldu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:40:48