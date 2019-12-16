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Polisler mahsur kalan yavru kediyi besledi

Adıyaman'da bir işyerinde mahsur kalan ve dışarı çıkamayan yavru kediyi polisler besledi.

16.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:40Polisler mahsur kalan yavru kediyi besledi
'da bir işyerinde mahsur kalan ve dışarı çıkamayan yavru kediyi polisler besledi.

Adıyaman Sıratut Mahallesi Sıratut Cami karşısındaki binanın zemin katına giren yavru kedi burada mahsur kaldı. Bir gün boyunca mahsur kalan yavru kediyi fark eden polisler, kediyi dışarı çıkartamayınca yavru kediye kapının altından yiyecek bıraktı.

Aç kalan yavru kedi polislerin verdiği yiyecek ile karnını doyururken, işyeri sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Yavru kedi işyeri sahibinin işyerini açmasıyla daha sonra mahsur kaldığı yerden çıktı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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