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Polisler öğrencilerle bir araya geldi

Polisler öğrencilerle bir araya geldi -İlk ve ortaokul öğrencileri ile polisler buluştuDÜZCE - Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen proje ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, ilk ve ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek hem polislik hakkında bilgiler verdiler.

13.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:13
Polisler öğrencilerle bir araya geldi
-İlk ve ortaokul öğrencileri ile polisler buluştu
DÜZCE - Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen proje ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, ilk ve ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek hem polislik hakkında bilgiler verdiler.
Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Yunus Timleri, Motosikletli Trafik Polisleri Şahin Timleri, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aziziye İlkokulu ve ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldiler. Proje kapsamında çocuklarla bir araya gelen polisler, selfie çektiler, öğrencilerin sahiplendiği köpeği birlikte sevdiler, Yunus timlerinin ve şahin timlerinin motosikletlerine binerek kasklarını taktılar. Polisler ile öğrenciler eğlenceli ve neşeli saatler geçirdiler.
Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Ebubekir Yılmaz; "Polis ile çocukların kaynaşması için projenin çok güzel ve etkili olduğunu gördük. Polislerin sık sık okulumuzu ziyaret etmesini isteriz"dedi.
Öğrenciler ise polis abla ve ağabeyleriyle vakit geçirmekten mutlu olduklarını dile getirerek, polislerin okullarını ziyaret etmesinden dolayı polislere teşekkür ettiler.
Polisler öğrencilerle bir araya geldi

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Genel

Kaynak: İHA


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