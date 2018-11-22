Polisler Öğretmenler Günü'nü Kutladı

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İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek karanfil verdi.
Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan
ve beraberindeki polis memurları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel'i makamında ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Milli Eğitim Müdürü Yücel'i ziyareti ardından ilçe merkezinde bulunan okulları ziyaret eden polisler, öğretmenlere karanfil verdi.
İlçe Emniyet Amiri Karaoğlan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutladığını belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayıyla ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek öğretmenlere karanfil verdiklerini söyledi.
Karaoğlan,Tut
22 Kasım 2018 Perşembe 13:59