Polisler, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 11:46



23 Kasım 2018 Cuma 11:46

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek karanfil verdi.TOKİ Eshab-ı Kehf İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden polis memurları öğretmen ve idarecilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade eden TOKİ Eshab-ı Kehf İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali Temel, "24 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği gün ve biz öğretmenlere bir armağanı. Bu özel gün dolayısıyla Emniyet Müdürlüğünden polis arkadaşlarımız bizleri ziyaret ettiler. Bizleri yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür ediyor, tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.Polis memuru Yaşar Bakır ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek, öğretmenlere karanfil verdiklerini söyledi.