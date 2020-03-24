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Polisler, risk grubundaki yaşlıları uyarırken eve gitmeleri için söz istedi

Polisler, risk grubundaki yaşlıları uyarırken eve gitmeleri için söz istedi Karabük'te polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaşlılardan eve gitmeleri için söz isterken, ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

24.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
Polisler, risk grubundaki yaşlıları uyarırken eve gitmeleri için söz istedi
KARABÜK - Karabük 'te polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaşlılardan eve gitmeleri için söz isterken, ilginç diyaloglar ortaya çıktı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkan risk grubundaki yaşlılar resmi ve sivil kıyafetli polis ekipleri tarafından uyarılmaya devam ediliyor. Kentin çeşitli bölgelerinde denetimlerini arttıran ekipler yaşlılara dışarıda bulunmalarının kendileri için tehlikeli olduğu uyarılarını yaparken, vatandaşların diyalogları ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
64 yaşında olan ve risk grubunda olan bir vatandaş ise ekiplerin "Ne yapıyorsun burada" sorusuna "Geziyorum" cevabını verdi.
Oğlu Şırnak'ta görevli olan bir yaşlı kadın, kendisine 'neden dışarıda bulunuyorsun' diye soran ekiplere, "Kimsem yok, bankadan paramı alacağım, elektriğimi yatıracağım, gideceğim. Kronik bir rahatsızlığım yok çocuğum" ifadelerini kullandı
Ekiplerin eve gitmesi konusunda uyarısının ardından yaşlı kadın işlerini bitirdikten sonra eve gideceğine dair söz verdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında park, bahçe ve caddelerde yapılan uygulamayı aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Polisler, risk grubundaki yaşlıları uyarırken eve gitmeleri için söz istedi

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Karabük, Polis, Genel

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Polisler, risk grubundaki yaşlıları uyarırken eve gitmeleri için söz istedi

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