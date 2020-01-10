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Polisler şehit annesinin talebini yerine getirdi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde şehit annesi olan Ümmühan Kadem'in bir süredir silah sahibi olma talebi Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından yerine getirildi.

10.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02Polisler şehit annesinin talebini yerine getirdi
Muğla'nın İlçesinde şehit annesi olan Ümmühan Kadem'in bir süredir silah sahibi olma talebi Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından yerine getirildi.

Şehit annesinin bu isteğini yerine getirmek isteyen polisler süpriz bir karar alarak, kendisine silah hediye etmeye karar verdiler. Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen şehit annesi Ümmühan Kadem'e kahve ikram edildi. Ardından da Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz şehit annesi Ümmühan Kadem'in elini öperek Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tüm polisler adına hediye edilen silahı kendisine takdim etti.

Şehit annesinin son derece duygulandığı görülürken, diğer polis memurları da şehit annesinin elini öperek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MUĞLA

Menteşe, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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