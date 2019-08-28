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Polisler seyyar satıcı kılığına girdi, dolandırıcılık şebekesini çökertti

Polisler seyyar satıcı kılığına girdi, dolandırıcılık şebekesini çökertti Polisler leblebici oldu, simitçi oldu 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökerttiAMASYA - Amasya ve Merzifon Asayiş Şube ekipleri eş zamanlı operasyonda leblebici, simitçi kılığına girerek, 6 kişilik...

28.08.2019 23:12
Polisler seyyar satıcı kılığına girdi, dolandırıcılık şebekesini çökertti
Polisler leblebici oldu, simitçi oldu 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökertti
AMASYA - Amasya ve Merzifon Asayiş Şube ekipleri eş zamanlı operasyonda leblebici, simitçi kılığına girerek, 6 kişilik dolandırıcılık şebekesini 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı şafak operasyonuyla kıskıvrak yakaladı.
Geçtiğimiz nisan ayı içerisinde telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak 88 yaşındaki mağdur N.Ç.'yi çeşitli tarihlerde 7 kez dolandıran ve 200 bin TL değerinde parasını, 230 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasını poşet içerisinde alan şüpheli M.T bahçıvan operasyonu kapsamında Merzifon ilçesi Ticaret Parkı'nda suçüstü yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.
Diğer şebeke üyelerinin tespiti amacıyla aradan geçen 4 ay içerisinde Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı yoğun teknik çalışma ve bölgelerinde simitçi, leblebici kılığına girerek, yapılan fiziki takip neticesinde 2'si Samsun diğer 3'ü ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ikamet eden 5 şebeke üyesi tespit edildi. Eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda yakalanarak ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok telefon ve GSM hatlarına ayrıca bir adet telsize el konuldu.
Yakalanarak Amasya'ya getirilen F.K., H.T., B.B., Ö.Ö. ve İ.F. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Polisler seyyar satıcı kılığına girdi, dolandırıcılık şebekesini çökertti

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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