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Polisler, sokağa çıkmayan meslektaşlarını unutmadılar

Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan emekli Başkomiser 72 yaşındaki Mehmet Kavasoğlu'nu ziyaret etti.

10.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:02
Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan emekli Başkomiser 72 yaşındaki Mehmet Kavasoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavasoğlu, teşkilatın 175'inci yılını kutladı.
Kavasoğlu, sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarının da sürekli meslektaşları tarafından karşılandığını kaydetti.
Polis memuru Yasin Köse ise emekli polis memurlarını ikametlerinde ziyaret ederek, iyi dilek ve temennileri ilettiklerini ifade etti.
Emniyet müdüründen pasta sürprizi
Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz Muğla-Denizli yol uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175'inci yıldönümünü meslektaşlarıyla kutlayan Yılmaz, günün anısına uygulama noktasında görev yapan polisler için getirdiği pastayı kesti. Polisler, sokağa çıkmayan meslektaşlarını unutmadılar

Kaynak: AA

Etiketler: Ortaca Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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