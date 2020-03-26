Polisler sokak hayvanlarına mama bıraktı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.
26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:20
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.
Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Salgın nedeniyle dışarı çıkmayan hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kimsesiz sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti. - SAKARYA
Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Salgın nedeniyle dışarı çıkmayan hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kimsesiz sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti. - SAKARYA
Kaynak: İHA