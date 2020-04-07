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Polisler sokak hayvanlarını besledi

ÇORUM'da polis ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

07.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:08
Polisler sokak hayvanlarını besledi

ÇORUM'da polis ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatı kısıtlamak için önlemler alınırken, birçok iş yeri de geçici süreyle kapatıldı. İnsanların da sokağa daha az çıkmasıyla sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakte zorlanmaya başladı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri ise aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, cadde ve sokaklardaki köpekleri aldıkları kuru mama ile besledi, su verdi. Bazı polisler, köpeklere elleri ile yemek yedirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çorum, Polis, Güncel
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