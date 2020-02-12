Polisler, sokak hayvanlarını doyurdu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde görev yapan polisler, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını doyurdu.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, sokak hayvanlarının soğuk havada mağdur olmamaları için kendi imkanlarıyla mama satın aldı. Aldıkları mamaları, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere dağıtan polisler, kar yağışı ve soğuk havalarda hayvanların yiyecek bulmakta zorladıklarını ve bu zorlu kış şartlarında mağdur olmamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.