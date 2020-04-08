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Polisler, sokakta yaşayan sahipsiz kedilere yiyecek bıraktı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından parklarda bulunan sahipsiz kedilere yiyecek bırakıldı.

08.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:00
Polisler, sokakta yaşayan sahipsiz kedilere yiyecek bıraktı
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından parklarda bulunan sahipsiz kedilere yiyecek bırakıldı.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. Bu kapsamında Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından parklarda bulunan sahipsiz kedilere yiyecek bırakıldı.

Kumluca Günay Sahil Tesislerine giden polis ekipleri, burada bulunan çok sayıdaki sahipsiz kedilere mama ve yiyecek bıraktı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "İçişleri Bakanlığımız tarafından valiliklerimize gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istenmişti. Ekiplerimiz de bu kapsamda ilçemizde bulunan sosyal alanlarda ve parklarda bulunan kedilere yem ve mama bıraktı. Çalışmalarımız bu yönde devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kumluca, Güncel
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