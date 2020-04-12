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Polisler suları çekilen Fırat Nehri'ndeki balık ve martıları besledi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polisler, baraj kapaklarının bir kısmı kapatıldığı için su seviyesi düşen Fırat Nehri'ndeki martı ve balıkları besledi.

12.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:04
Polisler suları çekilen Fırat Nehri'ndeki balık ve martıları besledi

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde polisler, baraj kapaklarının bir kısmı kapatıldığı için su seviyesi düşen Fırat Nehri'ndeki martı ve balıkları besledi.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'nin su seviyesi, Birecik Barajı'nın kapaklarından bir kısmı kapatıldığı için yaklaşık 5 metre kadar düştü. Suların çekildiğini gören polis ekipleri, ekmek alıp martı ve balıkları besledi.


Nehirde çok sayıda adacık ortaya çıkarken, Gaziantep ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Birecik Köprüsü'nün bazı ayakları da dışarıda kaldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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