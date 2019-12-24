Haberler » 3. Sayfa » Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı - Haberler

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı

Gaziantep'te kontrolden çıkarak boş bir arazide şarampole devrilen otomobil, bir anda alev aldı. Patlama ihtimaline rağmen aracın yanına giden polis memurları, sürücüyü sürükleyerek güvenli alana götürdü.

24.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:27

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kazadan kısa süre sonra olay yerinden geçen 2 polis memuru patlama ihtimaline rağmen aracın yanına giderek, kendini güçlükle dışarı atan sürücü O.K.'yi kurtardı. O arlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitkamil ilçesinde dün gece meydana gelen kazada O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak boş bir arazide şarampole devrildi. Alev alan otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı atarak olduğu yerde bayıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan 2 polis memuru kazayı görerek yanan otomobilin yanına gitti.

SÜRÜKLEYEREK GÜVENLİ ALANA GÖTÜRDÜ

Polis memurları aracın patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü. Polislerin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken, itfaiye ise yanan aracı söndürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
MHMT: Türk askeri ve polisi her zaman kahramandır
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CEBBAR: işte türk polisi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:48   Minik öğrenciler şehrin göbeğinde doğayla iç içe geleceğe hazırlanıyor - Haberler
11:45   Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu - Haberler
11:40   Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı - Haberler
11:40   Anılarını taşıyan otobüsü hurda olmaktan kurtardılar - Haberler
11:37   Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu - Haberler
11:16   Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi - Haberler
11:15   Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi - Haberler
11:13   Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
11:01   Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek - Haberler
24.12.2019 11:52:57