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Polislerden 2 yaşındaki Aymira'ya doğum günü sürprizi

Polislerden 2 yaşındaki Aymira'ya doğum günü sürpriziBOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ailesinin evinden çıkamadığı ve arkadaşlarını davet edemediği için doğum gününü kutlayamadığı 2 yaşındaki Aymira İlker'in doğum gününü polisler sürpriz yaparak kutladı.

07.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:13
Polislerden 2 yaşındaki Aymira'ya doğum günü sürprizi
BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ailesinin evinden çıkamadığı ve arkadaşlarını davet edemediği için doğum gününü kutlayamadığı 2 yaşındaki Aymira İlker'in doğum gününü polisler sürpriz yaparak kutladı.
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde oturan Mine İlker, kızı Aymira'ya koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum günü düzenleyemedi. Mine İlker, arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamamasına üzülen kızı için 155 Haber Merkezi'ni arayıp polislere ricada bulundu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, minik Aymira için bir doğum günü kutlaması organize etti. Pasta ve hediye alan ekipler, sokağa gelip anonslarla Aymira'nın doğum gününü kutladı. Ekipler, daha sonra polis aracından alınan pasta ile apartmanın içinde Aymira'nın doğum gününü kutladı. Aymira kapıya gelen polisleri, polis üniforması ile karşıladı. Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında mutlu olan Aymira, mumları üfledi. Aymira'ya daha sonra hediyeler verildi. Polislerden 2 yaşındaki Aymira’ya doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel, Haber

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