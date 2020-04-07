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Polislerden 5 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, ablasının talebi üzerine pasta alıp evlerini ziyaret eden polisler, 5 yaşına giren çocuğun doğum gününü kutladı.

07.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:40
Polislerden 5 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması
Osmaniye 'nin Bahçe ilçesinde, ablasının talebi üzerine pasta alıp evlerini ziyaret eden polisler, 5 yaşına giren çocuğun doğum gününü kutladı.
Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 13 yaşındaki Zeynep Salman, 5 yaşına girecek kardeşi Salih Salman için doğum günü partisi yapmak istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kardeşi için pasta isteyen Zeynep'in isteğini geri çevirmeyen ekipler, ellerinde doğum günü pastasıyla eve geldi.
Ellerinde pastayla polisleri kapıda gören Salih ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Karşıyaka, Osmaniye, Bahçe, Güncel
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